Dvojici direktora srpskih škola iz Kosovske Kamenice određen kućni pritvor

Blic pre 29 minuta
Dvojici direktora srpskih škola iz Kosovske Kamenice određen kućni pritvor
Negovan Vasić i Dragan Krstić privedeni su u četvrtak od strane tzv. kosovske policije Kancelarija za Kosovo i Metohiju i Srpska lista tvrde da su hapšenja politički motivisana Dvojici direktora srpskih osnovnih škola sa područja Kosovske Kamenice, koje je u četvrtak privela tzv. kosovska policija, određena je mera kućnog pritvora, uz obavezu redovnog javljanja policiji, saznaje Tanjug. Tzv. kosovska policija privela je u četvrtak Negovana Vasića, direktora OŠ
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RTS: Kućni pritvor za dvojicu direktora srpskih škola iz Kosovske Kamenice

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