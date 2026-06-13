Dvojici direktora srpskih škola iz Kosovske Kamenice određen kućni pritvor

Negovan Vasić i Dragan Krstić privedeni su u četvrtak od strane tzv. kosovske policije Kancelarija za Kosovo i Metohiju i Srpska lista tvrde da su hapšenja politički motivisana Dvojici direktora srpskih osnovnih škola sa područja Kosovske Kamenice, koje je u četvrtak privela tzv. kosovska policija, određena je mera kućnog pritvora, uz obavezu redovnog javljanja policiji, saznaje Tanjug. Tzv. kosovska policija privela je u četvrtak Negovana Vasića, direktora OŠ