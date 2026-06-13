(Foto) 14 naoružanih Hrvata na dvojicu radnika iz Srbije. Spremili palice i fantomke, gradonačelnica zgrožena: "Ovo je mržnja, predugo ćutimo!"

Blic pre 2 sata
(Foto) 14 naoružanih Hrvata na dvojicu radnika iz Srbije. Spremili palice i fantomke, gradonačelnica zgrožena: "Ovo je mržnja…
Gradonačelnica Supetra Ivana Marković osudila je incident, ističući da je reč o nasilju, netoleranciji i mržnji, a ne o navijačkom folkloru Prilikom pretresa vozila pronađene su drvene i teleskopske palice, kao i maske za skrivanje identiteta Policija je na Hvaru sprečila planirani napad na dvojicu sezonskih radnika iz Srbije i uhapsila 14 hrvatskih državljana, pripadnika Torcide, za koje sumnja da su se dogovorili da fizički napadnu radnike. Na slučaj je reagovala
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Sprečen krvavi linč na Hvaru, planirali napad na Srbe: Zbog tetovaže "Srbija" navijači Torcide krenuli na sezonske radnike sa palicama i fantomkama!

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