(Foto) 14 naoružanih Hrvata na dvojicu radnika iz Srbije. Spremili palice i fantomke, gradonačelnica zgrožena: "Ovo je mržnja, predugo ćutimo!"

Gradonačelnica Supetra Ivana Marković osudila je incident, ističući da je reč o nasilju, netoleranciji i mržnji, a ne o navijačkom folkloru Prilikom pretresa vozila pronađene su drvene i teleskopske palice, kao i maske za skrivanje identiteta Policija je na Hvaru sprečila planirani napad na dvojicu sezonskih radnika iz Srbije i uhapsila 14 hrvatskih državljana, pripadnika Torcide, za koje sumnja da su se dogovorili da fizički napadnu radnike. Na slučaj je reagovala