Kadirov: Ukrajina ne bi trebalo da postoji kao država

Blic pre 2 sata
Kadirov: Ukrajina ne bi trebalo da postoji kao država
Kako je naveo protivnik Rusije nije Ukrajina, već zapadnoevropske zemlje i NATO Podsetio je da neprijatelji Rusije "uvode sankcije čak i protiv konja, pasa i mačaka" Čečenski lider Ramzan Kadirov izjavio je danas da Ukrajina ne bi trebalo da postoji kao država i založio se za oštrije mere. - Ako mene pitate, trebalo bi da preuzmemo celu Ukrajinu. Jer danas oni ispaljuju rakete na civile, na civilnu infrastrukturu - oni nisu neka banda, oni su državni teroristi -
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