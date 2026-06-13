Kadirov: Ukrajina ne bi trebalo da postoji kao država

Kako je naveo protivnik Rusije nije Ukrajina, već zapadnoevropske zemlje i NATO Podsetio je da neprijatelji Rusije "uvode sankcije čak i protiv konja, pasa i mačaka" Čečenski lider Ramzan Kadirov izjavio je danas da Ukrajina ne bi trebalo da postoji kao država i založio se za oštrije mere. - Ako mene pitate, trebalo bi da preuzmemo celu Ukrajinu. Jer danas oni ispaljuju rakete na civile, na civilnu infrastrukturu - oni nisu neka banda, oni su državni teroristi -