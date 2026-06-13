Najtraženiji vođa bande iz luksuznog zatvora sejao strah! Ubijeni Ninjo Gerero iza rešetaka imao zoo vrt, diskoteku i ličnog stražara, a "kolegama" je naplaćivao porez

Blic pre 2 sata
Najtraženiji vođa bande iz luksuznog zatvora sejao strah! Ubijeni Ninjo Gerero iza rešetaka imao zoo vrt, diskoteku i ličnog…
Ninjo Gerero je decenijama gradio kriminalno carstvo iz zatvora Tokoron, transformišući ga u luksuzno uporište sa diskotekom, bazenom i čak zoološkim vrtom Pod njegovim vođstvom, banda Tren de Aragua proširila se izvan Venecuele, i dosegla do SAD, Peruа, Brazila i drugih zemalja Latinske Amerike Američki predsednik Donald Tramp je juče izjavio da su američke snage izvele napad u kojem je ubijen Hektor Rastenford Gerero Flores, poznat kao "Ninjo Gerero", vođa
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