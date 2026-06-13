(Video) "Nisu svi zadaci vidljivi. Najvažniji nikada ne smeju da zakažu": MUP raspisao konkurs za prijem u Jedinicu za obezbeđenje određenih lica i objekata

Blic pre 52 minuta
(Video) "Nisu svi zadaci vidljivi. Najvažniji nikada ne smeju da zakažu": MUP raspisao konkurs za prijem u Jedinicu za…

Konkurs je otvoren za 100 kandidata i traje do 27. jula 2026. godine Poziv je upućen onima koji su spremni da rade timski i budu oslonac bezbednosti Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije (MUP) raspisalo je danas javni konkurs za prijem kandidata u Jedinicu za obezbeđenje određenih ličnosti i objekata (JZO).

Konkurs za pripadnike JZO je raspisan za 100 kandidata i otvoren je do 27. jula 2026. godine, piše u objavi MUP-a na Instagramu. "Poverenje. Zaštita. Odgovornost. Nisu svi zadaci vidljivi. Najvažniji nikada ne smeju da zakažu. U toku je konkurs za prijem 100 kandidata u Jedinicu za obezbeđenje određenih ličnosti i objekata. Ovo je poziv za one koji su spremni da preuzmu odgovornost, rade kao tim i budu oslonac bezbednosti onda kada je to najvažnije", navodi se u
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