’10 miliona’: Švajcarska na referendumu o ograničavanju broja stanovnika

Danas pre 9 sati  |  BBC News na srpskom
’10 miliona’: Švajcarska na referendumu o ograničavanju broja stanovnika

Može li država da ograniči broj stanovnika? Stanovnici Švajcarske 14. juna na biralištima glasaju o predlogu da se broj ljudi u državi ograniči na 10 miliona.

Potez podržava desno orjentisana Švajcarska narodna partija, opisujući ga kao „inicijativu za održivost“ usmerenu na smanjenje pritiska na stanovanje, javne usluge i životnu sredinu. Za švajcarsku vladu, sve glavne stranke, poslovne lidere i sindikate reč je o „haotičnoj inicijativi“. Tvrde da će bolnice i hoteli ostati bez preko potrebnog osoblja i da bi ova odluka mogla da poljulja teško razvijene odnose sa Evropskom unijom (EU) ostavljajući Švajcarsku, koja
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