Brazil zaustavio pobednički nalet: Prvi poraz Srbije u Ligi nacija

Posle dve pobede uz maksimalnih šest bodova Srbija je doživela poraz u trećoj utakmici u ovogodišnjem izdanju Lige nacija u Braziliji od domaćina 3:0 (25:22, 25:18, 25:22).

Nije uspela Srbija da nastavi pobednički niz, ali čini se da selektor George Krecu i nije naročito nesrećan. Jer je šansu ukazao igračima koji nisu igrali previše u prve dve utakmice, jasno sa namerom da nosioci igre budu sveži za meč poslednjeg kola protiv Bugarske u nedelju, piše Sportklub. George Krecu je krenuo sa drugom postavom, ali to nije značajno uticalo na kvalitet igre Srbije u prvom setu. Orlovi su bili ravnopravan rival Brazilu do 17:17. Ali onda je na