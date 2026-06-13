Dubai je šampion ABA lige, Partizan završio sezonu bez trofeja

Košarkaši Dubaija osvojili su titulu prvaka ABA lige, jer su u četvrtoj utakmici finalne serije u gostima savladali Partizan rezultatom 83:81 (21:23, 18:17, 20:20, 14:18).

Tako je Dubai ukupnim rezultatom 3:1 došao do prve titule ABA lige u svojoj drugoj sezoni učestvovanja u ovom takmičenju. Gosti su značajno bolje otvorili meč u Beogradskoj areni, Partizan nije pronalazio prava rešenja u napadu, a prve poene su ubacili nakon nešto više od dva minuta igre. Trener crno-belih Đoan Penjaroja je odlučio da zatraži tajm-aut nakon što je Anderson pogodio za prednost Dubaija od 9:2. Serijom od 6:0 je beogradski tim uspeo da priđe na minus