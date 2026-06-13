Na Hvaru uhapšena grupa od 14 ljudi zbog planiranja napada na dvojicu sezonaca iz Srbije

Danas pre 1 sat  |  Beta
Na Hvaru uhapšena grupa od 14 ljudi zbog planiranja napada na dvojicu sezonaca iz Srbije

Hrvatska policija je uhapsila grupu od 14 ljudi koji su došli na ostrvo Hvar s namerom da fizički napadnu dvojicu sezonskih radnika iz Srbije, saopštila je danas splitsko-dalmatinska policija.

Policija je saopštila da je u blizini jednog hotela u gradu Hvaru u četvrtak uočila dva vozila sa 14 osoba od 18 godina do 33 godine i u vozilima našla drvene palice, teleskopsku palicu i potkape za skrivanje lica – „fantomke“. Kriminalističkim istraživanjem je utvrđena osnovana sumnja da su dvanaestorica po dogovoru gliserom iz Trogira i Kaštela stigla u uvalu Stiniva Bruška na Hvaru, desetak kilometara od hotela. Dočekala su ih dvojica s kombijem i automobilom da
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

Uhapšeno 14 ljudi na Hvaru u Hrvatskoj: Planirali napad na sezonske radnike iz Srbije

Uhapšeno 14 ljudi na Hvaru u Hrvatskoj: Planirali napad na sezonske radnike iz Srbije

NIN pre 1 sat
Sprečen krvavi linč na Hvaru, planirali napad na Srbe: Zbog tetovaže "Srbija" navijači Torcide krenuli na sezonske radnike sa…

Sprečen krvavi linč na Hvaru, planirali napad na Srbe: Zbog tetovaže "Srbija" navijači Torcide krenuli na sezonske radnike sa palicama i fantomkama!

Kurir pre 1 sat
14 Hrvata na dvojicu Srba na Hvaru: Haos nastao zbog tetovaže i majice

14 Hrvata na dvojicu Srba na Hvaru: Haos nastao zbog tetovaže i majice

Mondo pre 1 sat
Navijači "Torcide" gliserima došli na Hvar, planirali napad na sezonske radnike iz Srbije

Navijači "Torcide" gliserima došli na Hvar, planirali napad na sezonske radnike iz Srbije

RTS pre 1 sat
Hrvatska policija: Na Hvaru uhapšena grupa od 14 ljudi zbog planiranja napada na dvojicu sezonaca iz Srbije

Hrvatska policija: Na Hvaru uhapšena grupa od 14 ljudi zbog planiranja napada na dvojicu sezonaca iz Srbije

N1 Info pre 2 sata
Hapšenje na Hvaru: Grupa od 14 planirala napad na sezonske radnike iz Srbije

Hapšenje na Hvaru: Grupa od 14 planirala napad na sezonske radnike iz Srbije

Beta pre 2 sata
(Foto) Hapšenje u Hrvatskoj: Torcidaši gliserima stigli na Hvar, planirali palicama da napadnu sezonce iz Srbije

(Foto) Hapšenje u Hrvatskoj: Torcidaši gliserima stigli na Hvar, planirali palicama da napadnu sezonce iz Srbije

Newsmax Balkans pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Hrvatska

Balkan, najnovije vesti »

Pronađeno telo mladića koji je nestao dok se kupao u reci Dravi

Pronađeno telo mladića koji je nestao dok se kupao u reci Dravi

Newsmax Balkans pre 1 minut
Tragičan kraj potrage u Hrvatskoj! Ronioci u Dravi pronašli telo mlađeg muškarca

Tragičan kraj potrage u Hrvatskoj! Ronioci u Dravi pronašli telo mlađeg muškarca

Kurir pre 1 minut
Dodik u Banjaluci ugostio Dmitrija Poljanskog: Potvrđene snažne veze Republike Srpske i Rusije

Dodik u Banjaluci ugostio Dmitrija Poljanskog: Potvrđene snažne veze Republike Srpske i Rusije

Večernje novosti pre 16 minuta
Dodik: Zapad pokušava da prekine svaku komunikaciju između Srba i Rusije

Dodik: Zapad pokušava da prekine svaku komunikaciju između Srba i Rusije

Radio 021 pre 1 sat
Dodik za TASS: Zapad pokušava da prekine svaku komunikaciju između Srba i Rusa

Dodik za TASS: Zapad pokušava da prekine svaku komunikaciju između Srba i Rusa

Serbian News Media pre 1 sat