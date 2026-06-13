Neočekivana neprijatnost: Engleskim fudbalerima ukradena oprema za trening

Fudbalskoj reprezentaciji Engleske ukradena je oprema za trening uoči današnjeg dolaska ekipe u Kanzas Siti za utakmice na Svetskom prvenstvu.

Fudbalski savez Engleske ( FA) pokušava da utvrdi šta je sve ukradeno, a strahuje se da su među ukradenim stvarima lopte i kopačke, nakon što su obijena vozila koja su prevozila opremu u trening bazu reprezentacije u Kanzas Sitiju, preneo je Bi-Bi-Si (BBC). Fudbaleri i selektor Tomas Tuhel doputovaće tokom dana u Kanzas Siti, a oprema je trebalo da stigne pre njih. Policija je u kontaktu sa predstavnicima FA i obavila je uviđaj u petak uveče i obavila je hapšenja u