Poljoprivrednici ponovo pozvani da ne pale strnjiku

Centar modernih veština i Dobrovoljno vatrogasno društvo iz Bogutovca pozvali su poljoprivrednike da ne pale strnjiku i biljne ostatke na njivama i ukazali da se, pored opasnosti od požara, na taj način uništava organska materija, narušava plodnost zemljišta, smanjuje broj korisnih mikroorganizama i povećava rizik od erozije i degradacije zemljišta. U saopštenju se podseća da stručnjaci godinama ukazuju da žetvene ostatke treba zaoravati i koristiti kao prirodno