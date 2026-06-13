Poljoprivrednici ponovo pozvani da ne pale strnjiku

Danas pre 9 sati  |  FoNet
Poljoprivrednici ponovo pozvani da ne pale strnjiku
Centar modernih veština i Dobrovoljno vatrogasno društvo iz Bogutovca pozvali su poljoprivrednike da ne pale strnjiku i biljne ostatke na njivama i ukazali da se, pored opasnosti od požara, na taj način uništava organska materija, narušava plodnost zemljišta, smanjuje broj korisnih mikroorganizama i povećava rizik od erozije i degradacije zemljišta. U saopštenju se podseća da stručnjaci godinama ukazuju da žetvene ostatke treba zaoravati i koristiti kao prirodno
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