Predsednik Sindikata sudske vlasti: Tri najpogubnija rešenja ostala u izmenama Mrdićevih zakona

Danas pre 4 sati  |  Beta
Predsednik Sindikata sudske vlasti: Tri najpogubnija rešenja ostala u izmenama Mrdićevih zakona

Predsednik Sindikata sudske vlasti Nemanja Đurić ocenio je danas da su „tri rešenja najpogubnija za teško dostignute standarde u pravosuđu“ ostala u tekstovima izmena seta pravosudnih zakona, takozvanih „Mrdićevih zakona“, i rekao da je stav tog sindikata da Venecijanska komisija Saveta Evrope neće dati pozitivno mišljenje o njima.

U preliminarnom mišljenju, kako je Đurić naveo na sajtu sindikata, izvestioci Venecijanske komisije su ocenili da devet od deset rešenja sadržanih u „Mrdićevim zakonima“ nije u skladu sa evropskim standardima. „Uprkos tome, ministar pravde Nenad Vujić je obmanjivao javnost predstavljajući to mišljenje kao pozitivno, izdvajajući jedino rešenje koje je dobilo podršku i protiv kojeg nikada nisu bili ni Sindikat sudske vlasti, ni druga relevantna strukovna udruženja u
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