„Pretnje moraju prestati, a sa iranskim narodom se mora postupati s poštovanjem“: Iranski šef diplomatije o pregovorima sa SAD

Danas pre 5 sati  |  FoNet
„Pretnje moraju prestati, a sa iranskim narodom se mora postupati s poštovanjem“: Iranski šef diplomatije o pregovorima sa SAD…

Memorandum o razumevanju između Sjedinjenih Američkih Država i Irana uključuje različita pitanja, uključujući nuklearni program, ublažavanje sankcija i ukidanje blokade Ormuskog moreuza, izjavio je danas iranski ministar spoljnih poslova Abas Aragči.

Sporazum, koji iranske vlasti još nisu odobrile, uključuje rešenju za sukob u Libanu „i na svim drugim frontovima“, rekao je Aragči na iranskoj državnoj televiziji. Prema njegovim rečima, Memorandum bi se fokusirao i na druge izvore napetosti u odnosima između Vašingtona i Teherana, a morao bi da uključi i pisanu izjavu SAD da „poštuje suverenitet Irana“. „Pretnje moraju prestati, a sa iranskim narodom se mora postupati s poštovanjem“, rekao je Aragči i dodao da je
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