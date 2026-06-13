„Sine, kad ćeš ga dati, ako ne sad“: Rade Bogdanović u svom stilu o remiju Bosne i Hercegovine na Mundijalu

Danas pre 1 sat  |  V. R.
„Sine, kad ćeš ga dati, ako ne sad“: Rade Bogdanović u svom stilu o remiju Bosne i Hercegovine na Mundijalu

Fudbaleri Bosne i Hercegovine remizirali su sa domaćinom Kanadom u prvom meču grupe B Svetskog prvenstva rezultatom 1:1.

Izabranici Sergeja Barbareza poveli su u 21. minutu golom Jova Lukića. Veliku priliku da udvostruči prednost propustio je napadač Štutgarta Ermedin Demirović kada je u 54. minutu bio licem u lice sa protivničkim golmanom, ali nije dobro zahvatio loptu. Upravo na tu situaciju se osvrnuo nekadašnji fudbaler, a sada stručni konsultant Rade Bogdanović. – Ostaje žal za tom situacijom. Kad ćeš ga dati sine, ako ne sad. Sad ga daš i nikad više. Sad ga daj, da je bilo 0:2
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