„Sine, kad ćeš ga dati, ako ne sad“: Rade Bogdanović u svom stilu o remiju Bosne i Hercegovine na Mundijalu

Fudbaleri Bosne i Hercegovine remizirali su sa domaćinom Kanadom u prvom meču grupe B Svetskog prvenstva rezultatom 1:1.

Izabranici Sergeja Barbareza poveli su u 21. minutu golom Jova Lukića. Veliku priliku da udvostruči prednost propustio je napadač Štutgarta Ermedin Demirović kada je u 54. minutu bio licem u lice sa protivničkim golmanom, ali nije dobro zahvatio loptu. Upravo na tu situaciju se osvrnuo nekadašnji fudbaler, a sada stručni konsultant Rade Bogdanović. – Ostaje žal za tom situacijom. Kad ćeš ga dati sine, ako ne sad. Sad ga daš i nikad više. Sad ga daj, da je bilo 0:2