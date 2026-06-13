Srbija u Savetu bezbednosti UN tražila da preuzme deo funkcija haškog Mehanizma

Danas pre 4 sati  |  Beta
Srbija u Savetu bezbednosti UN tražila da preuzme deo funkcija haškog Mehanizma
Srbija je na današnjoj sednici Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, na kojoj se razmatrao šestomesečni izveštaj o radu Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične tribunale (Mehanizam) i srodni dokumenti, tražila brže prenošenje preostalih funkcija Mehanizma na nacionalni nivo, jasniji rok za okončanje njegovog rada, kao i mogućnost izvršenja kazni izrečenih pred međunarodnim krivičnim sudovima u pojedinačnim državama. U saopštenju Ministarstvo pravde Srbije
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