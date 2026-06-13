Tužiteljka Komlen Nikolić: Posledice Mrdićevih zakona osećaćemo čak iako se promene

Danas pre 9 sati  |  Beta
Tužiteljka Komlen Nikolić: Posledice Mrdićevih zakona osećaćemo čak iako se promene

Čak i u slučaju da Srbije poništi nedavno izglasan komplet pravosudnih zakona, poznatijih kao „Mrdićevi zakoni“, posledice njihovog donošenja će se još dugo osećati, ocenila je članica Udruženja tužilaca Srbije Lidija Komlen Nikolić.

Ona je na TV Insajder rekla da su tim zakonima bili „pogođeni svi javni tužioci“ jer su to sistemska rešenja koja utiču na samostalnost u radu svakog javnog tužioca. „A osim samih direktnih posledica, tim izmenama zakona je zakonodavna vlast poslala poruku: ‘Vidite šta možemo da uradimo u kratkom roku i kako možemo da utičemo na vašu samostalnost’. Te posledice će teško da budu otklonjene vraćanjem na prethodno stanje stvari“, kazala je Komlen Nikolić. Dodala je da
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