Uhapšen muškarac u Prokuplju, pretio supruzi pa zapalio porodičnu kuću

Policija iz Prokuplja uhapsila je T.M. (1954) iz okoline tog grada, nakon što je unutrašnjost porodične kuće polio zapaljivom tečnošću, a zatim je i zapalio, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova.

Sumnja se da je T.M. pre toga pretio supruzi da će zapaliti i nju i kuću. U ovom požaru nije bilo povređenih, ali je u potpunosti izgorela unutrašnjost jedne sobe na spratu i deo krovne konstrukcije, dok su u dve sobe u prizemlju i kupatilu izgoreli delovi nameštaja. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu za „izazivanje opšte opasnosti“ i „nasilje u porodici“. biti priveden nadležnom tužilaštvu.