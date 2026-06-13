Italijan Domeniko Mesina nije više predsednik Sudijske komisije FSS

Italijan Domeniko Mesina nije više predsednik Sudijske komisije Fudbalskog saveza Srbije (FSS).

"Posle godinu dana veoma uspešne saradnje i potvrde u tom trenutku pravog izbora od strane čelnih ljudi srpskog fudbala, Domeniko Mesina i Fudbalski savez Srbije završavaju jedno putovanje koje svima donelo veoma lepo, pozitivno iskustvo", navodi se u saopštenju FSS. Prvi put posle nekoliko sezona srpski klupski fudbal, njegov integritet i regularnost, nisu nijednog trenutka bili pod lupom nadležnih organa UEFA, naglašava se u saopštenju. "Rezultat strategije