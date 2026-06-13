Izborni fijasko ga nije poljuljao, Viktor Orban ponovo lider Fidesa

BUDIMPEŠTA: Bivši premijer Mađarske Viktor Orban ponovo je danas izabran za predsednika stranke Fides na 32. kongresu održanom u Budimpešti.

Orban, koji je bio jedini kandidat, dobio je poverenje delegata tajnim glasanjem i izabran je za jednogodišnji mandat sa 729 glasova od 737 važećih, prenosi agencija MTI. Delegati su usvojili izveštaj nacionalnog kluba i gotovo jednoglasno prihvatili dokument koji analizira razloge izbornog poraza stranke. Takođe je usvojena politička rezolucija kojom se odbacuje migracioni pakt EU i protestuje protiv, kako je navedeno, "nasilnog uklanjanja demokratski izabranih