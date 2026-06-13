Tonje Džekiri ostaje u Partizanu: Nigerijac produžio ugovor sa Partizanom na još jednu sezonu

Dnevnik pre 2 sata
Tonje Džekiri ostaje u Partizanu: Nigerijac produžio ugovor sa Partizanom na još jednu sezonu

Nigerijski košarkaš Tonje Džekiri produžio je ugovor sa Partizanom na još jednu sezonu.

Džekiri je početkom godine postao član Partizana, a ove sezone u Evroligi beležio je prosečno 7,5 poena i pet skokova, dok je u ABA ligi imao učinak 9,6 poena i 4,8 skokova. Tonje Džekiri je potpisao novi ugovor sa Partizanom i biće deo crno-belog tima u sezoni 2026/27. Centar rođen 23. jula 1994. godine, pridružio se ekipi Partizana tokom protekle sezone, stigavši iz moskovskog CSKA. Nigerijski košarkaš je tokom karijere igrao još i za Fenerbahče, Uniks, Asvel,
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