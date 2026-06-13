(Video) Skandal! Tajrik DžONS upao u svlačionicu i udario nana: Olimpijakos je šampion, Milutinov perfektan

Košarkaši Olimpijakosa odbranili su titulu šampiona Grčke, pobedom nad Panatinaikosom rezultatom 89:85 u petom meču finalne serije.

Olimpijakos je tituli prvaka Evrope pridodao domaću titulu, 16. u istoriji i krunisao sjajnu sezonu. Najefikasniji akter susreta je bio Evan Furnije, koji je meč završio sa 22 poena i sedam asistencija. Saša Vezenkov je stao na 19. Srpski košarkaš Nikola Milutinov je za nepunih 35 minuta postigao 14 poena bez promašaja. Za dva je šutirao 4/4, a sa linije za slobodna bacanja 6/6. Svom učinku je dodao sedam skokova, tri asistencije i isto toliko blokada, napravivši