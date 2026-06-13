Dvojici direktora srpskih škola iz Kosovske Kamenice određen kućni pritvor

Dvojici direktora srpskih osnovnih škola sa područja Kosovske Kamenice, koje je u četvrtak privela tzv. kosovska policija, određena je mera kućnog pritvora, uz obavezu redovnog javljanja policiji, saznaje Tanjug.

Tzv. kosovska policija privela je u četvrtak Negovana Vasića, direktora OŠ "Bratstvo" iz sela Strezovce i Dragana Krstića, direktora OŠ "Desanka Maksimović" iz Kosovske Kamenice i njima je prvobitno određeno policijsko zadržavanje do 48 sati. Kancelarija za Kosovo i Metohiju saopštila je da su oni privedeni po političkoj osnovi i nalogu Prištine. Srpska lista navela je da je hapšenje dvojice direktora klasičan politički pritisak i da je hapšenje izvedeno u trenutku