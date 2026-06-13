Gerapetritis: Ne možemo da zamislimo Evropu bez Srbije i Zapadnog Balkana

Euronews pre 22 minuta  |  Autor: Tanjug
Gerapetritis: Ne možemo da zamislimo Evropu bez Srbije i Zapadnog Balkana

Ulazak Srbije, najveće zemlje Zapadnog Balkana, u Evropsku uniju predstavlja geopolitičku neminovnost, izjavio je ministar inostranih poslova Republike Grčke Jorgos Gerapetritis.

On je u danas objavljenom intervjuu za "Politiku" ukazao da se Zapadni Balkan nalazi u srcu Evrope, a Srbija u središtu tog regiona, te da se ne može zamisliti Evropa bez Srbije i Zapadnog Balkana. "To je, na kraju krajeva, i pitanje pouzdanosti same Evrope", naglasio je Gerapetritis. Podsetio je da je Solunskim planom 2003. godine Grčka bila predvodnik u uključivanju Zapadnog Balkana u Evropsku uniju, kao jedinom putu za učvršćivanje stabilnosti i jačanje
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