Kriza na Bliskom istoku: IRGC: Sporazum sa SAD neće biti potpisan u nedelju, rok predstavlja pritisak

Više izvora navodi da su SAD i Iran veoma blizu sporazuma kojim bi se formalno okončao njihov aktuelni sukob.

Prema izjavama posrednika iz Pakistana i iranskih zvaničnika, tekst sporazuma je uglavnom usaglašen, ali još nije konačno potpisan. Iran insistira da sporazum obuhvati i situaciju u Libanu, odnosno prekid izraelskih operacija tamo, dok bi se nuklearni program Irana rešavao u kasnijoj fazi pregovora. U međuvremenu nastavljeni su izraelski vazdušni udari na južni Liban, uprkos međunarodnim naporima za smirivanje situacije. Hezbolah poručuje da bilo kakav sporazum