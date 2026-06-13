Muškarac u besvesnom stanju pronađen u podnožju Petrovaradinske tvrđave: Prevezen na reanimaciju

Euronews pre 57 minuta  |  Autor: Tanjug
Muškarac u besvesnom stanju pronađen u podnožju Petrovaradinske tvrđave: Prevezen na reanimaciju

Ekipe hitne pomoći odvezle su danas na reanimicaju u Urgeni centar u Novom Sadu muškarca koji je u podnožju Petrovaradinske tvrđave pronađen u besvesnom stanju, rečeno je Tanjugu u novosadskoj Hitnoj pomoći. "Muško lice, prevezeno u UC na reanimaciju u besvesnom stanju.

Bez identiteta. Evakuisan sa lica mesta od strane vatrogasaca, urgentna lekarska ekipa preuzela pacijenta i u besvesnom stanju ga prevezla u UC na reanimaciju'', rekao je za Tanjug portparol Zavoda za urgentnu medicinu Novi Sad, dr Zoran Krulj. Prema navodima medija, muškarac je najverovatnije pao sa bedema Petrovaradinske tvrđave. Za sada nije poznato u kojem je stanju.
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