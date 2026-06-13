Netanjahu će u nedelju održati sastanak bezbednosnog kabineta

Euronews pre 3 sata  |  Autor: Tanjug
Netanjahu će u nedelju održati sastanak bezbednosnog kabineta

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu održaće sutra uveče sastanak bezbednosnog kabineta, javili su danas izraelski mediji, nakon što je američki predsednik Donald Tramp najavio da će SAD i Iran sutra potpisati Memorandum o razumevanju kako bi se okončao rat.

Visoki izraelski zvaničnici rekli su večeras za izraelski Kanal 12 da uslovi predviđeni Memorandumom o razumevanju ugrožavaju bezbednosne interese Izraela, kao i da je Vašington pristao na glavne uslove Teherana, preneo je Tajms of Izrael. Izraelski zvaničnici kritikuju to što je Memorandumom predviđeno da Iran pregovora o svom nuklearnom programu tek kada se rat formalno završi i kada se ispuni niz drugih uslova, uključujući oslobađanje zamrznutih iranskih
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