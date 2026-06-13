Partizan ozvaničio produžetak saradnje sa Džekirijem

Euronews pre 1 sat  |  Autor: Euronews Srbija
Partizan ozvaničio produžetak saradnje sa Džekirijem
Nakon poraza od Dubaija u finalu ABA lige, Tonje Džekiri je sinoć poručio navijačima da ga mogu očekivati u dresu Partizana i naredne sezone. "Parni valjak" je to na svojim društvenim mrežama danas i potvrdio! Stameni centar je tiho stigao u klub iz Rusije na samom početku ove godine, u ne tako idealnom momentu, ali se nametnuo i zaslužio da mu crno-beli ponude proužetak saradnje. Penjaroja: Loše se osećam, čestitke Dubaiju i izvinjavam se navijačimaPartizan i
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