Tramp: Ubijen vođa bande Tren de Aragua u zajedničkoj operaciji Amerike i Venecuele

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je danas da je u američkom vazdušnom napadu u Venecueli ubijen navodni vođa kriminalne organizacije Tren de Aragua, Hektor Rastenford Gerero Flores, poznat kao "Ninjo Gerero".

Tramp je u objavi na svojoj društvenoj mreži Truth Social naveo da je Južna komanda SAD izvela "brz i smrtonosan napad", u operaciji koja je, prema njegovim rečima, sprovedena u bliskoj koordinaciji sa venecuelanskim vlastima. "Kao rezultat, teroristi Tren de Arague više nemaju sigurno utočište u Venecueli niti bilo gde drugde i, pod mojim rukovodstvom, pronaći ćemo te zločeste ubice i vođe narko kartela bilo kad, bilo gde, i poslati ih u dubine pakla gde i