Dragan Đilas (SSP): Apelacioni sud potvrdio presudu Vučeviću zbog uvreda i laži

Predsednik Stranke slobode i pravde (SSP) Dragan Đilas saopštio je danas da je Apelacioni sud je potvrdio presudu Prvog osnovnog suda u Beogradu po kojoj je predsednik Srpske napredne stranke (SNS) Miloš Vučević dužan da mu zbog uvreda i laži isplati 200.000 dinara.

Ovom presudom, koja je zbog neodazivanja Miloša Vučevića doneta posle pet godina procesa, broj presuda zbog laži i uvreda koje su funkcioneri SNS i njihova propagandna glasila iznela o meni prešao je 200, ukazao je Đilas, u pisanoj izjavi. Međutim, istakao je, „i pored svih ovih sudskih presuda svi oni nastavljaju medijsku harangu kojoj sam izložen već više od deset godina“ i dodao: „Bez obzira na to neću da odustanem od tužbi i dokazivanja da lažu“. Vučević me je