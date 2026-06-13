ANEM: Prvih 100 medijskih konkursa - Alo, Informer i ćerke firme dobili skoro 100 miliona dinara

Glas Zaječara pre 3 sata  |  Izvor: Beta
ANEM: Prvih 100 medijskih konkursa - Alo, Informer i ćerke firme dobili skoro 100 miliona dinara

Asocijacija nezavisnih elektronskih medija (ANEM) saopštila je da su na prvih 100 medijskih konkursa Alo, Informer i ćerke firme dobile skoro 100 miliona dinara.

Na osnovu dosad završenih 100 konkursa za projektno sufinansiranje medijskih sadržaja u Srbiji za 2026. godinu podeljena su sredstva u ukupnoj vrednosti od više od milijardu dinara. Tri lokalne samouprave i dalje kasne s objavljivanjem konkursa za ovu godinu, s obzirom na to da je rok bio 1. mart, a to su Surdulica, Vrbas i Gadžin Han. Na prvih 100 završenih medijskih konkursa, analiza ANEM pokazuje da je najviše sredstava dobila Radio-televizija Pančevo – ukupno
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