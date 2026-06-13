Sveže jutro i sunčano popodne - temperatura do 26 stepeni

Glas Zapadne Srbije pre 56 minuta
Sveže jutro i sunčano popodne - temperatura do 26 stepeni

jutarnja temperatura kretaće se od 9 do 15 stepeni, dok će najviša dnevna biti od 22 do 26 stepeni, što će subotu učiniti najprijatnijim danom uoči novog pogoršanja vremenskih prilika.

Pred Srbijom je promenljiv vikend - subota će biti prijatna i toplija, dok se u nedelju očekuje povratak pljuskova i pojačanog vetra, naročito u pojedinim delovima zemlje. Povoljni uslovi za većinu hroničnih bolesnika Povoljne biometeorološke prilike za većinu hronično obolelih i osetljivih osoba, ali su uobičajene tegobe moguće u blažoj formi kod pojedinih hroničnih bolesnika i meteoropata. Svim učesnicima u saobraćaju se preporučuje izvestan oprez. GZS
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