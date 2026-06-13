Buksna ili cigara?! Snimak pušenja uneo haos u selekciju Turske!
Hot sport pre 10 sati
Haos uoči prve utakmice! Reprezentacija Turske konačno se vratila na Svetsko prvenstvo posle duge pauze, ali se uoči starta turnira oko nacionalnog tima pojavila i prva kontroverza.
Na društvenim mrežama proširio se snimak na kojem se, prema pojedinim navodima, vidi Čaglar Sojundžu u društvu još dvojice reprezentativaca. Oni nisu jasno prepoznatljivi, ali se u objavama tvrdi da su fudbaleri uhvaćeni kako puše. According to this video and reports, Çağlar Söyüncü and 2 other national team players, who aren’t clearly recognizable, were caught smoking. Some say it was a joint, others say cigarettes. Unbelievable. You already don’t deserve to be at