Buksna ili cigara?! Snimak pušenja uneo haos u selekciju Turske!

Haos uoči prve utakmice! Reprezentacija Turske konačno se vratila na Svetsko prvenstvo posle duge pauze, ali se uoči starta turnira oko nacionalnog tima pojavila i prva kontroverza.

Na društvenim mrežama proširio se snimak na kojem se, prema pojedinim navodima, vidi Čaglar Sojundžu u društvu još dvojice reprezentativaca. Oni nisu jasno prepoznatljivi, ali se u objavama tvrdi da su fudbaleri uhvaćeni kako puše. According to this video and reports, Çağlar Söyüncü and 2 other national team players, who aren’t clearly recognizable, were caught smoking. Some say it was a joint, others say cigarettes. Unbelievable. You already don’t deserve to be at