Buksna ili cigara?! Snimak pušenja uneo haos u selekciju Turske!

Hot sport pre 10 sati
Buksna ili cigara?! Snimak pušenja uneo haos u selekciju Turske!

Haos uoči prve utakmice! Reprezentacija Turske konačno se vratila na Svetsko prvenstvo posle duge pauze, ali se uoči starta turnira oko nacionalnog tima pojavila i prva kontroverza.

Na društvenim mrežama proširio se snimak na kojem se, prema pojedinim navodima, vidi Čaglar Sojundžu u društvu još dvojice reprezentativaca. Oni nisu jasno prepoznatljivi, ali se u objavama tvrdi da su fudbaleri uhvaćeni kako puše. According to this video and reports, Çağlar Söyüncü and 2 other national team players, who aren’t clearly recognizable, were caught smoking. Some say it was a joint, others say cigarettes. Unbelievable. You already don’t deserve to be at
Otvori na hotsport.rs

Povezane vesti »

(Foto) Meksiko, Kanada ili SAD: Kako su izgledali nastupi na ceremonijama otvaranja Svetskog prvenstva 2026.

(Foto) Meksiko, Kanada ili SAD: Kako su izgledali nastupi na ceremonijama otvaranja Svetskog prvenstva 2026.

Newsmax Balkans pre 17 minuta
Ančeloti otkrio šta je sa Nejmarom, Ronaldo u odelu stigao na Mundijal VIDEO

Ančeloti otkrio šta je sa Nejmarom, Ronaldo u odelu stigao na Mundijal VIDEO

Nova pre 1 sat
Čalhanoglu pred start SP: "Dominiraćemo"

Čalhanoglu pred start SP: "Dominiraćemo"

B92 pre 3 sata
Novi junak Amerike golove slavi Netfliksom, Pulišić: "Klinac je lud!"

Novi junak Amerike golove slavi Netfliksom, Pulišić: "Klinac je lud!"

Sportske.net pre 5 sati
Bitka bendova na Mundijalu: Ko je pobedio u muzičkom otvaranju Svetskog prvenstva

Bitka bendova na Mundijalu: Ko je pobedio u muzičkom otvaranju Svetskog prvenstva

RTS pre 6 sati
Fudbal na visini: Neka diše ko može

Fudbal na visini: Neka diše ko može

Vreme pre 8 sati
Ceo stadion se okretao za holivudskom lepoticom (53): Sofija Vergara najveća zvezda Svetskog prvenstva

Ceo stadion se okretao za holivudskom lepoticom (53): Sofija Vergara najveća zvezda Svetskog prvenstva

Mondo pre 10 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

FudbalSvetsko prvenstvoTurska

Sport, najnovije vesti »

Izraelski fudbaler Mohamed Abu Fani novi igrač Crvene zvezde

Izraelski fudbaler Mohamed Abu Fani novi igrač Crvene zvezde

Danas pre 37 minuta
Košarkaši Olimpijakosa osvojili titulu prvaka Grčke

Košarkaši Olimpijakosa osvojili titulu prvaka Grčke

Danas pre 2 sata
Uhapšen Džejms Harden

Uhapšen Džejms Harden

Danas pre 2 sata
Mnogo uspeha u budućnosti: Domeniko Mesina napustio FSS

Mnogo uspeha u budućnosti: Domeniko Mesina napustio FSS

Danas pre 5 sati
Antologijski bod Katara, švajcarski nož otupeo u završnici

Antologijski bod Katara, švajcarski nož otupeo u završnici

RTS pre 11 minuta