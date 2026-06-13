Evo zašto je Aleksa šutirao bacanja iako faul nije bio nad njim: Trebao je da ih šutira centar, ali sve se promenilo!

Hot sport pre 17 minuta
Evo zašto je Aleksa šutirao bacanja iako faul nije bio nad njim: Trebao je da ih šutira centar, ali sve se promenilo!

Pozadina priče oktrivena! Dubai je osvojio ABA ligu pošto je u četvrtom meču finalne serije pobedio Partizan u Beogradskoj areni rezultatom 83:81 i tako stigao do istorijske titule.

Meč je rešio Aleksa Avramović, sa linije za slobodna bacanja, a njih je originalno trebao da izvodi Mifiondu Kabengele. Ipak, za Telegraf, centar je objasnio zašto je došlo do promene. A post shared by Telegraf Sport (@telegrafsport) – Znao sam da će biti težak meč. Momci su bili samouvereni, čak i Partizan je bio pun samopouzdanja jer su dobili prvi meč u seriji. Zato je za nas bilo jako važno da im ne dozvolimo da uhvate momentum. Imao sam osećaj da, čak i ako
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