Znali smo da terorišu van terena, ali sada su počeli i na njemu: SAD razbile Paragvaj i pokazale koliko su ojačale!

Hot sport pre 1 sat
Znali smo da terorišu van terena, ali sada su počeli i na njemu: SAD razbile Paragvaj i pokazale koliko su ojačale!

Dominacija na terenu, strašna utakmica! Fudbalska reprezentacija Sjedinjenih Američkih Država na fantastičan način započela je nastup na Svetskom prvenstvu, pošto je u Inglvudu savladala Paragvaj rezultatom 4:1.

Domaćin turnira odigrao je gotovo savršeno prvo poluvreme, u kojem je potpuno nadigrao rivala i već tada rešio pitanje pobednika. Junak meča bio je Folarin Balogun, koji je postigao dva gola i postao prvi Amerikanac sa dva pogotka na jednoj utakmici Mundijala još od 1930. godine. Veliku ulogu imao je i Kristijan Pulišić, koji je asistirao kod prvog gola Baloguna i učestvovao u akciji koja je dovela do autogola Paragvaja. Ipak, zvezda američkog tima zamenjena je već
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