RHMZ upozorava: U nedelju moguće nevreme sa gradom i olujnim udarima vetra u Šumadiji

Republički hidrometeorološki zavod izdao je upozorenje za nedelju, 14. jun, zbog nestabilnih vremenskih prilika koje će tokom dana zahvatiti područje Šumadije. Meteorolozi najavljuju smenu sunčanih intervala sa pljuskovima i grmljavinom, dok se u večernjim satima očekuje povećan rizik od lokalnih vremenskih nepogoda.

Prema prognozama, između 17 i 21 čas formiraće se izražen grmljavinski sistem koji će doneti obilnije padavine, pojavu grada i snažne udare vetra koji lokalno mogu premašiti brzinu od 60 kilometara na čas. Najveća verovatnoća za nepovoljne vremenske uslove očekuje se u periodu od 20 do 24 časa, kada će se olujni sistem kretati preko područja Šumadije i Pomoravlja. Pojedini delovi regiona mogli bi za kratko vreme da prime više od 10 litara kiše po kvadratnom metru,