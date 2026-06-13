ANEM: Alo, Informer i povezane firme dobili gotovo 100 miliona dinara na prva 102 medijska konkursa

Analiza ANEM-a pokazuje da je na dosad završenim konkursima za projektno sufinansiranje medijskih sadržaja podeljeno više od milijardu dinara, dok su najveći pojedinačni korisnici mediji povezani sa izdavačima tabloida Alo i Informer.

Na prva 102 završena konkursa za projektno sufinansiranje medijskih sadržaja u 2026. godini dodeljeno je više od milijardu dinara, a najveći deo sredstava pripao je medijima povezanim sa izdavačima tabloida Alo i Informer, pokazuje analiza Asocijacije nezavisnih elektronskih medija (ANEM). Prema podacima ANEM-a, tri lokalne samouprave – Surdulica, Vrbas i Gadžin Han – još nisu raspisale konkurse za ovu godinu, iako je zakonski rok za njihovo objavljivanje istekao