VJT proširilo istragu ubistva na Senjaku: Osumnjičeno još osmoro osoba

In medija pre 1 sat
VJT proširilo istragu ubistva na Senjaku: Osumnjičeno još osmoro osoba

Više javno tužilaštvo u Beogradu (VJT) saopštilo je danas da je, 30 dana od pokretanja istrage, donelo naredbu o njenom proširenju zbog krivičnog tela teško ubistvo nad A.N. koje je izvršeno 12. maja u restoranu „27“ na Senjaku i povezanih krivičnih dela.

VJT je u saopštenju na svom sajtu navelo da je nakon podnošenja krivične prijave Uprave kriminalističke policije Službe za suzbijanje kriminaliteta Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP), koja je bila osnov naredbe o pokretanju istrage, započeta tužilačka istraga tokom koje su prikupljani materijalni dokazi, ispitivani svedoci i naređena odgovarajuća veštačenja od kojih pojedina još nisu okončana i dostavljena tužilaštvu. Naredbom o proširenju istrage osumnjičeni
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