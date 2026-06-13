VJT proširilo istragu ubistva na Senjaku: Osumnjičeno još osmoro osoba

Više javno tužilaštvo u Beogradu (VJT) saopštilo je danas da je, 30 dana od pokretanja istrage, donelo naredbu o njenom proširenju zbog krivičnog tela teško ubistvo nad A.N. koje je izvršeno 12. maja u restoranu „27“ na Senjaku i povezanih krivičnih dela.

VJT je u saopštenju na svom sajtu navelo da je nakon podnošenja krivične prijave Uprave kriminalističke policije Službe za suzbijanje kriminaliteta Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP), koja je bila osnov naredbe o pokretanju istrage, započeta tužilačka istraga tokom koje su prikupljani materijalni dokazi, ispitivani svedoci i naređena odgovarajuća veštačenja od kojih pojedina još nisu okončana i dostavljena tužilaštvu. Naredbom o proširenju istrage osumnjičeni