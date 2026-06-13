Ime predsednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trampa uklonjeno je sa zgrade i svih zvaničnih obeležja Kenedi centra u Vašingtonu, u skladu sa sudskim nalogom kojim je naloženo da se do danas uklone sve reference na predsednika sa te kulturne institucije, saopštio je pred saveznim sudom zvaničnik Kenedi centra.

Ime Donalda Trampa uklonjeno sa Kenedi centra po sudskoj odluci Foto: Tanjug/ AP Photo/ Rahmat Gul Radnici su, kako prenosi NBC Njuz, rano jutros počeli uklanjanje Trampovog imena sa fasade Kenedi centra, šest meseci nakon što je upravni odbor, koji je imenovao predsednik SAD, izglasao da se ime Donalda Trampa doda zvaničnom nazivu te ugledne ustanove za izvođačke umetnosti. Sa objekta su uklonjena slova postavljena u decembru, kojima je Trampovo ime bilo dodato