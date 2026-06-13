MUP raspisao javni konkurs za prijem 100 kandidata u Jedinicu za obezbeđenje određenih ličnosti i objekata (JZO)

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MUP raspisao javni konkurs za prijem 100 kandidata u Jedinicu za obezbeđenje određenih ličnosti i objekata (JZO)

Ministarstvo unutrašnjih poslova uputilo je poziv zainteresovanima da se prijave na konkurs za prijem 100 kandidata u Jedinicu za obezbeđenje određenih ličnosti i objekata (JZO).

Policija, ilustracija. FOTO: Srđan Ilić Konkurs traje do 27. jula, a Ministarstvo navodi da je poziv upućen onima koji su spremni da preuzmu odgovornost, rade kao tim i budu oslonac bezbednosti onda kada je to najvažnije. "Poverenje. Zaštita. Odgovornost. Nisu svi zadaci vidljivi. Najvažniji nikada ne smeju da zakažu. U toku je konkurs za prijem 100 kandidata u Jedinicu za obezbeđenje određenih ličnosti i objekata. Ovo je poziv za one koji su spremni da preuzmu
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