Tramp: SAD će preuzeti obogaćeni uranijum iz Irana kada se situacija smiri

Insajder pre 1 sat  |  Tanjug
Tramp: SAD će preuzeti obogaćeni uranijum iz Irana kada se situacija smiri

Sjedinjene Američke Države (SAD) će preuzeti obogaćeni uranijum iz Irana u "odgovarajuće vreme", napisao je večeras američki predsednik Donald Tramp na svojoj društvenoj mreži Truth Social i dodao da će se to desiti kad sve bude mirno u Iranu.

Donald Tramp Foto: Tanjug/ AP Photo/ Mark Schiefelbein Prema rečima američkog predsednika, memorandum o razumevanju sa Iranom, koji je "zakazan" da bude potpisan sutra, predstavlja "zid protiv nuklearnog oružja". "U stvari, oni više ne žele nuklearno oružje i neće ga dobiti, bilo kupovinom, razvojem ili bilo kojim drugim oblikom nabavke", naveo je Tramp. On je dodao da će SAD "u odgovarajuće vreme, kada sve bude mirno, Sjedinjene Države preuzeti obogaćeni
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