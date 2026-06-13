VJT Novi Sad: Uhapšeno 25 policijskih i carinskih službenika, sumnja se da su propuštali ljude i robu kroz državnu granicu bez kontrole

Insajder pre 29 minuta  |  Beta
VJT Novi Sad: Uhapšeno 25 policijskih i carinskih službenika, sumnja se da su propuštali ljude i robu kroz državnu granicu bez…

Više javno tužilaštvo (VJT) u Novom Sadu saopštilo je danas da je uhapšeno 25 policijskih i carinskih službenika, osumnjičenih za zloupotrebu službenog položaja i primanje mita na graničnom prelazu Badovinci sa Bosnom i Hercegovinom, dok se za još dvoje osumnjičenih traga.

Pritvor, ilustracija. FOTO: Srđan Ilić „Istraga je obuhvatala 29 osumnjičenih, od kojih se 27 osumnjičenih terete da su krivična dela izvršili u svojstvu službenih lica, pri čemu su 23 osumnjičena postupali kao policijski službenici, dok su četiri osumnjičena postupala kao carinski službenici“, naveli su iz tužilaštva. Kako su istakli, dve uhapšene osobe sumnjiče se da su izvršile krivična dela primanje mita i više krivičnih dela zloupotreba službenog položaja, po
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