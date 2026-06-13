Pretio ženi da će zapaliti nju i kuću, izgoreo deo porodičnog doma

Jugmedia pre 1 sat  |  JuGmedia
Pretio ženi da će zapaliti nju i kuću, izgoreo deo porodičnog doma

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Prokuplju, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u ovom gradu, uhapsili su T.

M. (1954) iz okoline Prokuplja, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična dela izazivanje opšte opasnosti i nasilje u porodici. Sumnja se da je on unutrašnjost porodične kuće polio zapaljivom tečnošću, a zatim je i zapalio. U požaru je u potpunosti izgorela unutrašnjost jedne sobe na spratu, kao i deo krovne konstrukcije, dok su u dve sobe u prizemlju i kupatilu izgoreli delovi nameštaja. Takođe, sumnja se da je T. M., pre nego što je zapalio porodičnu
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