’10 miliona’: Švajcarska na referendumu o ograničavanju broja stanovnika

Južne vesti pre 1 sat
’10 miliona’: Švajcarska na referendumu o ograničavanju broja stanovnika
Reuters Na posterima koji pozivaju glasače da odbace ograničenje broja stanovnika su profili američkog, ruskog i kineskog predsednika, Donalda Trampa, Vladimira Putina i Si Đinpinga Može li država da ograniči broj stanovnika? Stanovnici Švajcarske 14. juna na biralištima glasaju o predlogu da se broj ljudi u državi ograniči na 10 miliona. Potez podržava desno orjentisana Švajcarska narodna partija, opisujući ga kao „inicijativu za održivost“ usmerenu na smanjenje
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