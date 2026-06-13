’10 miliona’: Švajcarska na referendumu o ograničavanju broja stanovnika

Reuters Na posterima koji pozivaju glasače da odbace ograničenje broja stanovnika su profili američkog, ruskog i kineskog predsednika, Donalda Trampa, Vladimira Putina i Si Đinpinga Može li država da ograniči broj stanovnika? Stanovnici Švajcarske 14. juna na biralištima glasaju o predlogu da se broj ljudi u državi ograniči na 10 miliona. Potez podržava desno orjentisana Švajcarska narodna partija, opisujući ga kao „inicijativu za održivost“ usmerenu na smanjenje