Barać odlazi iz Bahčešehira! Srpski trener se rastao sa turskim klubom!

Kurir pre 0 minuta
Barać odlazi iz Bahčešehira! Srpski trener se rastao sa turskim klubom!

Srpski košarkaški trener Marko Barać dobio je u Bahčešehiru.

Barać je bio jedan od favorita za osvajanje Evrokupa, ali je u istom poražen od Bešiktaša i Dušana Alimpijevića u polufinalu, dok se isto dogodilo i u domaćem prvenstvu, gde je takođe došao "samo" do polufinala. Tu ga je ponovo porazio Dušan Alimpijević, pa je sada ekipa Bahčešehira odlučila da mu udeli otkaz. - Naš glavni trener Marko Barać, koji je stigao pred početak sezone, ide iz našeg kluba. Zahvaljujemo se Marku Baraću na svemu što je uradio za naš klub, te
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