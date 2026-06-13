Čudesna noć na Mundijalu! Supermoćna Amerika uništila Paragvaj... Au, kakav je ovo rezultat!

Kakva Amerika - moćna Amerika. Možda zvuči čudno, ali čas fudbala u režiji Amerikanaca. Fudbaleri SAD deklasirali su noćas Paragvaj rezultatom 4:1 u prvom meču D grupe na Svetskom prvenstvu. Damijan Bobadilja postigao je autogol u sedmom minutu, a dvostruki strelac bio je Folarin Balogun, u 31. i 45+5. minutu. Pogodak za Paragvaj postigao je Maurisio u 73. minutu, da bio Đovani Rejna u 90+8. minutu sjajnim golom postavio konačan rezultat. Amerika je igrala