Fss se oglasio nakon šokantnog odlaska domeniko mesine iz srpskog fudbala: Prvi put nismo bili pod lupom UEFA...

Domeniko Mesina više neće obavljati funkciju predsednika Sudijske komisije Fudbalskog saveza Srbije, pošto je zvanično dobio novi angažman.

Bivši italijanski arbitar vraća se u domovinu gde će preuzeti ulogu tehničkog direktora Nacionalnog komiteta Udruženja sudija Italije (AIA). Ovu vest i zvanično je potvrdila krovna sudijska organizacija u Italiji, čime je stavljena tačka na Mesinin mandat u srpskom fudbalu. Povodom toga FSS se oglasio saopštenjem, koje prenosimo u celosti "Posle godinu dana veoma uspešne saradnje i potvrde u tom trenutku pravog izbora od strane čelnih ljudi srpskog fudbala,