Fss se oglasio nakon šokantnog odlaska domeniko mesine iz srpskog fudbala: Prvi put nismo bili pod lupom UEFA...
Kurir pre 35 minuta
Domeniko Mesina više neće obavljati funkciju predsednika Sudijske komisije Fudbalskog saveza Srbije, pošto je zvanično dobio novi angažman.
Bivši italijanski arbitar vraća se u domovinu gde će preuzeti ulogu tehničkog direktora Nacionalnog komiteta Udruženja sudija Italije (AIA). Ovu vest i zvanično je potvrdila krovna sudijska organizacija u Italiji, čime je stavljena tačka na Mesinin mandat u srpskom fudbalu. Povodom toga FSS se oglasio saopštenjem, koje prenosimo u celosti "Posle godinu dana veoma uspešne saradnje i potvrde u tom trenutku pravog izbora od strane čelnih ljudi srpskog fudbala,