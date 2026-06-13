Heroji među nama! U Sremskoj Mitrovici uručena priznanja ljudima koji spasavaju živote: Jedan podatak posebno oduševio javnost…

Povodom Međunarodnog dana dobrovoljnih davalaca krvi, koji se obeležava 14. juna, u Sremskoj Mitrovici su uručena priznanja višestrukim dobrovoljnim davaocima krvi – ljudima koji svojim humanim gestom svake godine spasavaju na stotine života.

Svečanost je organizovao Crveni krst Sremska Mitrovica, uz podršku Crvenog krsta Srbije i Grada Sremska Mitrovica, a tom prilikom predstavljeni su i rezultati ostvareni tokom prethodne godine. Posebno impresivan podatak jeste da je tokom 2025. godine na području Sremske Mitrovice prikupljeno čak 2.976 jedinica krvi kroz 128 akcija, dok je 571 građanin prvi put dobrovoljno dao krv. Danica Kokar Guša, specijalista transfuziologije i potpredsednica Upravnog odbora