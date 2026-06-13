Kadirov: Ukrajina ne bi trebalo da postoji kao država! Trebalo bi da ispaljujemo moćnije oružje na njih!

Čečenski lider Ramzan Kadirovizjavio je danas da Ukrajina ne bi trebalo da postoji kao država i založio se za oštrije mere. "Ako mene pitate, trebalo bi da preuzmemo celu Ukrajinu.

Jer danas oni ispaljuju rakete na civile, na civilnu infrastrukturu – oni nisu neka banda, oni su državni teroristi", rekao je Kadirov novinarima tokom ceremonije u čast Dana Rusije u Groznom, prenosi TASS. On je dodao da Ukrajinu snabdevaju mnoge zemlje širom sveta i da se Rusija se bori "protiv desetina zemalja i dokazuje da je uvek bila jaka i moćna". "I mi bismo trebali da ispaljujemo moćnije precizno oružje na njih", rekao je. Čečenski lider je istakao da su