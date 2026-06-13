Ko je bio Ninjo Gerero, najopasniji mafijaš Latinske Amerike? Iz luksuznog zatvora sa zoo-vrtom vladao imperijom i sejao strah, Tramp ga dokrajčio! (foto)

Smatra se jednim od najopasnijih ljudi u Venecueli, Hektor Gerero Flores, poznatiji kao "Ninjo Gerero", bio je vođa Tren de Aragva, najveće organizovane kriminalne grupe u Venecueli i jedne od najozloglašenijih u Latinskoj Americi.

Vodio je svoje kriminalno carstvo iz zatvora Tokoron, koji je transformisao u privatni centar moći i luksuza. Nakon spektakularnog bekstva tokom vojne racije 2023. godine, njegova priča je dostigla konačni epilog. Američki predsednik Donald Tramp je pre nekoliko sati potvrdio da je ubijen u američkom vazdušnom napadu. Hektor Rastenford Gerero Flores je rođen i odrastao u Marakaju, glavnom gradu države Aragua u centralnoj Venecueli. Prema javnim evidencijama