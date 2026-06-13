Kragujevac ponovo "najhumaniji grad" u Srbiji: Dodeljena priznanja dobrovoljnim davaocima, među njima i ljudi koji su krv dali više od 100 puta (foto)

Povodom obeležavanja Svetskog dana dobrovoljnih davalaca krvi, Crveni krst Kragujevac, u saradnji sa Bankom krvi UKC Kragujevac i uz podršku lokalne samouprave, u sali Skupštine grada organizovao je svečanost na kojoj su dodeljena priznanja višestrukim dobrovoljnim davaocima krvi.

Pored davalaca koji su krv dali 10, 20 i 35 puta, priznanja su dobila i udruženja, preduzeća, škole i fakulteti koji postižu najbolje rezultate u dobrovoljnom davalaštvu krvi, dok su za 50, 75 i 100 puta datu krv davaoci nagrađeni zlatnicima. U ime Grada Kragujevca zlatnike i priznanja uručila je dr Gordana Damnjanović, pomoćnica gradonačelnika za zdravstvenu i socijalnu zaštitu, ljudska i manjinska prava, koja je tom prilikom istakla da dobrovoljno davanje krvi